11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанец Рафаэль Надаль завоевал 11-й титул победителя на "Ролан Гаррос" - турнире серии Большого шлема с общим призовым фондом 39,2 млн евро, который завершился в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финале первая ракетка мира не оставил шансов одному из лучших молодых игроков на грунтовых кортах Доминику Тиму из Австрии. Встреча длилась 2 часа и 44 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:2 в пользу испанца. Во втором сете Надаль испытывал серьезные проблемы с рукой, но смог продолжить матч.
Достижение испанского теннисиста - 11 побед в открытом чемпионате Франции - является абсолютным рекордом с 1968 года. Всего в Париже за свою карьеру Рафаэль Надаль побеждал в 85 матчах в карьере в одиночном разряде, потерпев только два поражения.
В соревнованиях среди женщин, как сообщалось, победу одержала румынка Симона Халеп, которая впервые в карьере выиграла почетный трофей на турнире Большого шлема.-0-
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