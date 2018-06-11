11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанец Рафаэль Надаль завоевал 11-й титул победителя на "Ролан Гаррос" - турнире серии Большого шлема с общим призовым фондом 39,2 млн евро, который завершился в Париже, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале первая ракетка мира не оставил шансов одному из лучших молодых игроков на грунтовых кортах Доминику Тиму из Австрии. Встреча длилась 2 часа и 44 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:2 в пользу испанца. Во втором сете Надаль испытывал серьезные проблемы с рукой, но смог продолжить матч.

Достижение испанского теннисиста - 11 побед в открытом чемпионате Франции - является абсолютным рекордом с 1968 года. Всего в Париже за свою карьеру Рафаэль Надаль побеждал в 85 матчах в карьере в одиночном разряде, потерпев только два поражения.

В соревнованиях среди женщин, как сообщалось, победу одержала румынка Симона Халеп, которая впервые в карьере выиграла почетный трофей на турнире Большого шлема.-0-