Испанец Унаи Эмери сменил француза Арсена Венгера на посту главного тренера лондонского "Арсенала"

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным тренером футболистов лондонского "Арсенала" стал испанский специалист Унаи Эмери, сменивший легендарного француза Арсена Венгера, возглавлявшего "канониров" с 1996 года, сообщают информагентства.

Новому наставнику "Арсенала" 46 лет, будучи игроком он выступал в нескольких испанских клубах, а в 2004 году стал тренером команды "Лорка Депортиво", в которой завершал активную карьеру. Он также возглавлял "Севилью" и "Валенсию", а в 2012 году без особого успеха работал в московском "Спартаке".

68-летний Арсен Венгер, завершив недавно свою работу в "Арсенале", еще не определился, где продолжит тренерскую карьеру. У него есть немало предложений от клубов, не исключено также, что он возглавит национальную сборную Франции. С 2005 по 2008 год в составе лондонского "Арсенала" под началом Венгера выступал известный белорусский полузащитник Александр Глеб.-0-