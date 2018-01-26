Испанские гандболисты вышли в финал чемпионата Европы

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанские гандболисты стали первыми финалистами чемпионата Европы, проходящего в Хорватии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом сегодняшнем полуфинале на площадке "Арены Загреб" испанцы уверенно переиграли действующих чемпионов мира французов со счетом 27:23 (15:9).
Соперник сборной Испании по решающему поединку за золото ЧЕ-2018 определится после второй полуфинальной встречи, в которой сыграют команды Дании и Швеции (начало в 22.30).
Победители полуфиналов в воскресенье, 28 января, встретятся в поединке за чемпионский титул, а неудачники поспорят за бронзовые награды континентального первенства.
Сегодня хозяева турнира - гандболисты Хорватии с трудом обыграли чехов - 28:27 и заняли 5-е итоговое место.-0-
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