Испанские гандболисты вышли в финал чемпионата Европы

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанские гандболисты стали первыми финалистами чемпионата Европы, проходящего в Хорватии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сегодняшнем полуфинале на площадке "Арены Загреб" испанцы уверенно переиграли действующих чемпионов мира французов со счетом 27:23 (15:9).

Соперник сборной Испании по решающему поединку за золото ЧЕ-2018 определится после второй полуфинальной встречи, в которой сыграют команды Дании и Швеции (начало в 22.30).

Победители полуфиналов в воскресенье, 28 января, встретятся в поединке за чемпионский титул, а неудачники поспорят за бронзовые награды континентального первенства.

Сегодня хозяева турнира - гандболисты Хорватии с трудом обыграли чехов - 28:27 и заняли 5-е итоговое место.-0-