Испанский "Атлетико" и французский "Марсель" поспорят за главный трофей футбольной Лиги Европы

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты испанского "Атлетико" из Мадрида и французского "Марселя" встретятся сегодня в финальном матче Лиги Европы во французском Лионе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для обоих участников этой встречи этот финал Лиги Европы будет третьим, правда предыдущие решающие матчи они провели по-разному. Футболисты "Атлетико" дважды выиграли второй по рангу клубный турнир Старого Света: в 2010 году была победа над английским "Фулхэмом" из Лондона (2:1), в 2012-м - над испанским "Атлетиком" из Бильбао (3:0). А вот "Марсель" свои финалы ЛЕ провел неудачно - в 1999 году он уступил итальянской "Парме" (0:3), в 2005-м - испанской "Валенсии" (0:2).

Судить сегодняшний поединок на поле "Стад-де-Лион" будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с 45-летним рефери ФИФА Бьорном Кейперсом. Для него это будет второй финал Лиги Европы - в 2013 году он судил матч в Амстердаме, в котором английский "Челси" победил португальскую "Бенфику" со счетом 2:1. Кроме того, в 2014 году в Лиссабоне Кейперс был главным арбитром "мадридского" финала Лиги чемпионов "Реал" - "Атлетико" (4:1).

Белорусские любители спорта смогут увидеть прямую трансляцию из Лиона сегодня в 21.30 на телеканале "Беларусь 5".

В прошлом сезоне главный трофей Лиги Европы завоевал английский "Манчестер Юнайтед", обыгравший в финале голландский "Аякс" из Амстердама со счетом 2:0.-0-