Испанский "Атлетико" завоевал главный трофей футбольной Лиги Европы

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты испанского "Атлетико" из Мадрида в третий раз завоевали главный трофей Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке, проходившем в Лионе, счет на 21-й минуте игры открыл лидер атак мадридцев Антуан Гризманн. Через 5 минут после перерыва он же удвоил результат, а за минуту до финального свистка Фернандо Торрес поставил последнюю точку - 3:0.

В прошлом сезоне главный трофей Лиги Европы завоевал английский "Манчестер Юнайтед", обыгравший в финале голландский "Аякс" из Амстердама со счетом 2:0.-0-