Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал US Open

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1-й номер рейтинга АТП) вышел в полуфинал открытого чемпионата США, обыграв в четырехчасовом противостоянии австрийца Доминика Тима (9-й в рейтинге АТП) со счетом 0:6, 6:4, 7:5, 6:7, 7:6, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Четвертьфинальный матч более удачно начал соперник первой ракетки мира и выиграл сет без особых проблем. Однако далее Рафаэль Надаль, который является действующим победителем турнира, более уверенно действовал на задней линии и воспользовался ошибками Доминика Тима, которого в текущем сезоне испанец обыграл в финале открытого чемпионата Франции.

За выход в финал US Open Надаль сыграет с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро.

В женском одиночном разряде известны уже две полуфиналистки. Американка Серена Уильямс была сильнее Каролины Плишковой из Чехии - 6:4, 6:3, а теннисистка из Латвии Анастасия Севастова одолела прошлогоднюю победительницу Слоан Стивенс из США - 6:2, 6:3. Наиболее удачно из белорусских теннисистов выступила Арина Соболенко, которая дошла до 1/8 финала.

Арина Соболенко проиграла Наоми Осаке в 1/8 финала US Open После неудачной первой партии, в которой белоруска не справилась с подачей соперницы, во втором сете минчанка перехватила инициативу при счете 1:1, выиграв гейм на подаче соперницы.

В юниорском турнире чемпионата США белоруска Виктория Канапацкая вместе с румынкой Селмой Кадар вышла во второй круг парного разряда турнира, где встретятся с дуэтом Элизабетта Чокьяретто (Италия) / Клара Таусон (Дания).

Открытый чемпионат США с общим призовым фондом в $53 млн завершится 9 сентября.-0-