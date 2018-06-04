Исполняющим обязанности главного тренера БАТЭ назначен Алексей Бага

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба БАТЭ назначен Алексей Бага, сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.
Сегодня руководством борисовчан принято решение о назначении Алексея Баги исполняющим обязанности наставника БАТЭ. В его тренерский штаб вошел и Дмитрий Молош. Как отметили в клубе, в настоящий момент чемпион Беларуси рассматривает различные кандидатуры на остальные тренерские позиции, а информация о том, что другие представители предыдущего тренерского штаба (за исключением главного тренера) покинули БАТЭ, не соответствует действительности.
Как сообщалось, 3 июня в связи с отрицательными результатами БАТЭ в последних матчах, а именно поражением в финале Кубка Беларуси, потерей очков в играх с "Ислочью" и "Городеей", а также из-за обеспокоенности за состояние команды в преддверии еврокубков принято решение о расторжении контракта с главным тренером ФК БАТЭ Олегом Дулубом.-0-
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