Использование российского флага болельщиками на Олимпиаде-2018 официально не запрещено - ОКР

24 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Официального запрета на использование болельщиками российского флага на зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Пхенчхане, нет. Об этом сообщили в Олимпийском комитете России (ОКР).
Ранее сегодня появилась информация, что болельщикам запретят проносить на Игры-2018 российский флаг, так как Россия не является участником Олимпиады. Официального комментария Международного олимпийского комитета (МОК) на эту тему пока нет.
Как указывается в заявлении Олимпийского комитета России, оргкомитет Игр в Пхенчхане внес в свод правил для болельщиков пункт о запрете зрителям флагов государств, не принимающих участия в соревнованиях. Данный пункт предусматривает возможные ограничения для представителей стран, не признанных мировым сообществом и не являющихся членами международного олимпийского движения. "Запрет не имеет отношения к тем решениям, которые принимал в декабре прошлого года исполком МОК по вопросам участия российских спортсменов и российской делегации в Олимпийских играх 2018 года", - сказано в сообщении ОРК.
Также в сообщении говорится, что рабочая группа Олимпийского комитета России обратилась в МОК за официальным подтверждением по данному вопросу с учетом того, что российская команда выступит в статусе "олимпийский атлет из России" под олимпийским флагом. Отмечается, что ответ от МОК ожидается до конца недели.
5 декабря 2017 года исполком МОК приостановил членство Олимпийского комитета России из-за нарушений антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, в итоге сборная России не сможет выступить в Олимпиаде-2018 под флагом своей страны и в полном составе. При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на Играх под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России) на форме.
Олимпийские игры 2018 года состоятся с 9 по 25 февраля.-0-
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