Итальянка Мойоли стала олимпийской чемпионкой в сноуборд-кроссе

16 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Итальянка Микаэла Мойоли стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана в сноуборд-кроссе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале она опередила Юлию Перейру де Соузу Мабило из Франции. Третье место заняла Ева Самкова из Чехии.

Днем ранее у мужчин золотую награду в этом виде сноуборда завоевал француз Пьер Вольтье.-0-

Француз Волтье победил в Пхенчхане в сноуборд-кроссе В финале этого вида программы он опередил на финише австралийца Джаррида Хьюза, который занял второе место. Бронзовым призером зимних Игр стал испанец Реджино Эрнандес.

Микаэла Мойоли

Микаэла Мойоли

Микаэла Мойоли

Фото Андрея Покумейко/