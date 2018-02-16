Итальянка Мойоли стала олимпийской чемпионкой в сноуборд-кроссе

16 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Итальянка Микаэла Мойоли стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана в сноуборд-кроссе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финале она опередила Юлию Перейру де Соузу Мабило из Франции. Третье место заняла Ева Самкова из Чехии.
Днем ранее у мужчин золотую награду в этом виде сноуборда завоевал француз Пьер Вольтье.-0-
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