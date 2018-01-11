Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку, Дарья Домрачева 6-я, Надежда Скардино 7-я на этапе Кубка мира

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Лучшая из пятерки белорусских спортсменок Дарья Домрчачева заняла 6-е место, Надежда Скардино - седьмая, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Доротея Вирер прошла классическую дистанцию протяженностью 15 км за 41 мин. 29,0 сек. при идеальной стрельбе на четырех огневых рубежах. На второй итоговой позиции расположилась финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен (12,7 сек.; 1 промах), третье место неожиданно для всех заняла канадка Розанна Кроуфорд (+21,2 сек.; 0).

Дарья Домрачева с двумя штрафными минутами финишировала шестой (+1 мин. 04,0 сек.), Надежда Скардино не промахнулась ни разу и заняла 7-е место (+1 мин. 04,8 сек.). Этот результат позволил Надежде завоевать Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок Кубка мира в сезоне-2017/18. В активе Надежды Скардино 96 очков - 60 за победу в "индивидуалке" на этапе в шведском Эстерсунде и 36 баллов за сегодняшнее седьмое место.

Остальные представительницы Беларуси оказались сегодня на таких местах в итоговом протоколе: 11-е - Ирина Кривко (+1 мин. 38,0 сек.; 1), 35-е - Динара Алимбекова (+3 мин. 35,9 сек.; 1), 73-е - Дарья Юркевич (+5 мин. 52,4 сек.; 2).

В пятницу, 12 января, состоится мужская эстафета 4х7,5 км, в субботу пройдет женская эстафетная гонка 4х6 км, а в заключительный день соревнований в Рупольдинге состоятся два масс-старта - у мужчин на 15 км и женщин на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.-0-