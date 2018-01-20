Итальянская биатлонистка Вирер поблагодарила Домрачеву за возможность занять второе место

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонистка Доротея Вирер поблагодарила белоруску Дарью Домрачеву за возможность занять второе место в гонке преследования на домашнем этапе Кубка мира в Антхольце, сообщает портал "Чемпионат".

"От меня многие ждали подиума дома. Я давала много интервью, испытывала стресс, но сейчас я расслаблена и хорошо чувствую себя на лыжах. Ни о чем не думала, потому что стартовала в 30 секундах от лидера, понимала, что должна стрелять чисто, но сервисмены хорошо подготовили мне лыжи. Благодарна Дарье, что пропустила меня на финише и дала возможность завоевать серебро", - рассказала Доротея Вирер.

В ходе гонки преследования Дарья Домрачева и Доротея Вирер на заключительном отрезке вели плотную борьбу за второе место, в повороте перед выездом на финишную прямую белоруска наступила на лыжную палку соперницы и не стала опережать ее, позволив итальянке завоевать серебряную награду перед родными трибунами.-0-