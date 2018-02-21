Итальянская горнолыжница Годжа завоевала золото ОИ в скоростном спуске

21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Итальянская горнолыжница София Годжа завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане в скоростном спуске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

София Годжа

Победительница смогла преодолеть дистанцию за 1 мин. 39,22 сек. Серебряным призером стала норвежка Рагнхильд Мовинкель - +0,09 сек. Бронзовая награда досталась Линдси Вонн из США - 0,47 сек. Несколько ведущих спортсменок в этом виде скоростных лыж финишировать не смогли: швейцарка Лара Гут и итальянка Федерика Бриньоне.

Рагнхильд Мовинкель

Линдси Вонн

На зимних Играх в горных лыжах продолжает выступать Юрий Данилочкин, который 22 февраля выйдет на старт в мужском слаломе.-0-

София Годжа. Фото Getty Images