Итальянская компания MicroPlus стала официальным хронометристом II Европейских игр

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определена компания - официальный хронометрист II Европейских игр в Минске, которая займется фиксацией времени, оценок и результатов соревнований, сообщили БЕЛТА в пресс-службе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

В тендере победила итальянская фирма MicroPlus. Как отметили в дирекции, предложения на участие в тендере прислали четыре крупнейшие мировые компании с безупречной репутацией. Объем документов, представленный для анализа специальной комиссии Европейских игр и экспертам Synesis Sport, составил 1000 страниц. Во внимание принимались такие факторы, как опыт и успешность проведенных мероприятий, выполнение требований международных и европейских федераций, полный комплект оборудования для фиксации времени, оценок и результатов, а также проверенное программное обеспечение, которое должно пройти успешную интеграцию с официальным сайтом игр и платформой EMS Synesis Sport. Заявка итальянцев оказалась самой убедительной и качественной.

В подписании договора принимали участие директор Synesis Sport Дмитрий Шведко и генеральный директор MicroPlus Мауро Чедрани.

MicroPlus представлена на рынке с 2000 года. В портфолио компании десятки крупных турниров. Из последних - Всемирная летняя Универсиада в Казани и чемпионат Европы по водным видам спорта в Глазго. Глобальная цель сотрудничества Synesis Sport и MicroPlus - предоставление сервиса высочайшего уровня.-0-