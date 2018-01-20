20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянская полиция провела обыск биатлонистов Казахстана в Антхольце, где проходит этап Кубка мира. Эту информацию Международный союз биатлонистов подтвердил на своем официальном сайте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"В результате официального расследования австрийскими органами уголовного розыска, связанного с чемпионатом мира 2017 года в Хохфильцене, итальянская полиция провела обыск, выданный прокурором Больцано в жилых помещениях и транспортных средствах национальной сборной по биатлону Казахстана во время Кубка мира в Антхольце. Результаты обыска пока не известны", - говорится в сообщении.
В свою очередь главный тренер команды Казахстана Валерий Польховский отметил, что после визита полиции, претензий к его подопечным у правоохранительных органов Италии нет.-0-
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