Итальянские арбитры рассудят матч футболистов БАТЭ и "Челси" в Лиге Европы

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ сегодня проведет гостевую встречу 3-го тура группового этапа Лиги Европы в гостях у футболистов английского "Челси", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч будет судить бригада арбитров из Италии во главе с Паоло Маццолени. Его ассистентами станут Эленито Ди Либераторе и Альберто Тегони, дополнительные помощники - Давиде Масса и Пьеро Джакомелли, резервный судья - Джорджо Перетти. Инспектор матча - Луис Медина Канталехо (Испания), делегат УЕФА - Курт Зуппингер (Швейцария).

Борисовчане прибыли в британскую столицу во второй половине дня 24 октября и вечером провели предматчевую тренировку на поле лондонского стадиона "Стэмфорд Бридж", где сегодня состоится поединок. Накануне игры главный тренер 14-кратных чемпионов Беларуси Алексей Бага сказал, что оппонент его команды очень силен, но в футболе нет ничего невозможного и нужно стремиться показать хорошую игру, постараться добиться положительного результата.

В первом туре соревнований в группе L футболисты БАТЭ обыграли на выезде венгерский "Види" со счетом 2:0, а затем проиграли на своей арене греческому ПАОКу - 1:4. Лондонский "Челси" сначала победил в гостях ПАОК - 1:0, после чего с таким же результатом у себя дома взял верх над "Види".

Турнирное положение после двух туров: "Челси" - 8 очков (разница мячей - 2-0), ПАОК - 3 (4-2), БАТЭ - 3 (3-4), "Види" - 0 (0-3).-0-