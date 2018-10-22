Итальянский футбольный специалист Массимо Каррера уволен из московского "Спартака"

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянский специалист Массимо Каррера покинул пост главного тренера ФК "Спартак-Москва". Такое решение принял совет директоров после домашнего поражения спартаковцев от тульского "Арсенала" (2:3), сообщает официальный сайт спартаковского клуба.
Совет директоров поблагодарил 54-летнего Массимо Карреру, возглавившего "Спартак" летом 2016 года, за проделанную работу. Под его руководством "Спартак" в 2017 году стал чемпионом России после 16-летнего перерыва. Однако затем, в сезоне-2017/2018 команда не выполнила ни одной из поставленных задач. В нынешнем сезоне футболисты играют не лучшим образом, и тенденции к изменению ситуации пока нет. Исполняющим обязанности главного тренера назначен испанский специалист Рауль Рианчо, входивший в тренерский штаб Массимо Карреры.
После 11 туров чемпионата России "Спартак" занимает 6-е место, набрав 18 очков (5 побед, 3 ничьих, 3 поражения; разница мячей - 12-10). Лидирует санкт-петербургский "Зенит", у которого 25 зачетных баллов.-0-
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