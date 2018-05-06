Итог второго соревновательного дня гимназиады: 7 медалей в копилку сборной Беларуси

6 мая, Марракеш /Светлана Пекарь - БЕЛТА/. Итогом второго соревновательного дня Всемирной летней гимназиады стали 7 медалей, 3 из которых золотые. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил глава спортивной делегации, директор Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов Виталий Стригельский.

"Во второй день состязаний сборная Беларуси выступила достойно. В соревнования включились все виды спорта кроме вольной борьбы, которая включится позже. По итогам дня на счету сборной плюс 7 медалей. Общий итог - 10 медалей в общем зачете: 3 золотые, одна серебряная и 6 бронзовых медалей", - сказал Виталий Стригельский.

Екатерина Будкевич и Екатерина Гражевская

Золотую медаль в метании молота завоевала учащаяся Брестского государственного училища олимпийского резерва Екатерина Гражевская. "В метании копья третий результат показала белорусская легкоатлетка Екатерина Будкевич. До последней попытки она была на второй позиции, однако в конце ее немного обыграла турчанка", - проинформировал старший тренер национальной команды по легкой атлетике Сергей Коваленко.

Екатерина Гражевская

Еще одно золото завоевали белорусские художественные гимнастки в групповом выступлении. На втором месте - спортсменки из Украины, третье досталось бразильским гимнасткам. В личном многоборье бронзу взяла учащаяся минской школы №47 Алина Лапицкая.

Молодежная групповая команда по художественной гимнастике Беларуси завоевала золото

Групповое выступление белорусской команды по художественной гимнастике

Алина Лапицкая заняла третье место в личном многоборье

Белорусская сборная по художественной гимнастике

Также золотая медаль у белорусских пловцов. Ее завоевал Иван Шамшурин на дистанции 50 м баттерфляем. Еще одна медаль - бронзовая - в копилке пловцов на 100 м вольным стилем.

Седьмая медаль второго дня гимназиады - бронзовая - теперь принадлежит белорусским боксерам.

Всемирная летняя гимназиада проходит 3-9 мая в городах Марракеш и Касабланка (Марокко). В ней принимают участие более 3 тыс. спортсменов из 59 стран, среди которых Англия, Бразилия, Египет, Индия, Китай, Россия, США, Турция, Украина, Франция. В программу включены 18 видов спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, шахматы, фехтование, художественная гимнастика, спортивная гимнастика, аэробика, дзюдо, карате, плавание, теннис, борьба, в числе новых - бокс, велоспорт, гольф, петанк, серфинг, таэквондо.

Беларусь на соревнованиях представляют 42 школьника. Они состязаются в семи видах спорта: фехтовании, вольной борьбе, легкой атлетике, теннисе, боксе, художественной гимнастике и плавании.-0-