Итоги хоккейного сезона подведут на отчетной конференции ФХБ

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги сезона подведут на отчетной конференции Федерации хоккея Беларуси, которая состоится 8 июня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

На заседании будут заслушаны доклады о выступлении национальных сборных по хоккею на международных турнирах, о развитии чемпионата Беларуси.

Из трех белорусских сборных, принимавших участие в топ-дивизионе в прошедшем сезоне, прописку в классе сильнейших сохранила лишь команда до 18 лет. Покинула элитный дивизион и национальная сборная Беларуси, которая на чемпионате мира в Дании заняла 15-е место.-0-