Иван Янковский вышел в финал ЧМ по вольной борьбе

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Иван Янковский проведет сегодня на чемпионате мира по вольной борьбе в Будапеште решающий поединок за золотую медаль, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале в категории до 92 кг белорусу будет противостоять соперник из США Джейден Майкл Тбори Кокс, который является бронзовым призером Олимпийских игр-2016 и планетарного первенства 2017 года в Париже.

Во время выступления в Будапеште Иван Янковский одолел Ли Джонгку из Республики Корея, Туртогтоха Лувсандоржа из Монголии и Ацуши Мацумото из Японии.

Другой представитель белорусской команды по вольной борьбе Али Шабанов в категории до 79 кг сохраняет шансы на бронзовую медаль чемпионата мира. Для успеха Шабанову в утешительном турнире необходимо одолеть Этана Адриана Рамоса из Пуэрто-Рико, а также иранского борца Эзатолу Абаса Акбаризаринколае.

На мировом форуме, который завершится в столице Венгрии 28 октября, также выступят представители женской сборной Беларуси и греко-римской борьбы.-0-