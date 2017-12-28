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Иван Носкевич возглавил попечительский совет Белорусской федерации гандбола

Спорт 28.12.2017 | 19:45
Иван Носкевич (слева). Фото с сайта Белорусской федерации гандбола
Иван Носкевич (слева). Фото с сайта Белорусской федерации гандбола

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич возглавил попечительский совет Белорусской федерации гандбола. Такое решение принято на заседании исполкома БФГ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В состав нового органа гандбольной федерации вошли ее председатель Владимир Коноплев, а также Александр Литвин (председатель Совета директоров компании ООО "Евроторг"), Владимир Майоров (генеральный директор ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"), Адам Полюхович (генеральный директор группы компаний "Дайнова"), Игорь Чернявский (председатель наблюдательного совета ОАО "Туровский молочный комбинат") и Сергей Якубицкий (генеральный директор БРСП "Белгосстрах").

Кроме того, исполком принял ряд важных решений. В частности, внесены изменения в положение о национальном чемпионате.-0-

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Теги
гандбол, Носкевич
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