Иван Тихон и Павел Борейша квалифицировались в финал метания молота на ЧЕ в Берлине

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иван Тихон и Павел Борейша квалифицировались в финал метания молота на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из лидеров сборной 42-летний Иван Тихон с девятым результатом (74 м 67 см) смог оказаться в числе двенадцати лучших. Высокий результат в отборе продемонстрировал Павел Борейша, который отправил молот на 76 м 47 см. Выше белоруса в итоговом протоколе квалификации оказались лишь венгр Бенче Халаш (76 м 81 см) и поляк Павел Файдек (77 м 86 см). Еще один представитель сборной Беларуси молодой Глеб Дударев не смог попасть в число 12 лучших и занял 18-е место среди 30 участников в квалификации (72 м 19 см).

Розыгрыш медалей в метании молота состоится на Олимпийском стадионе в Берлине 7 августа в 19.45 по минскому времени.

В чемпионате Европы по легкой атлетике, который продлится до 12 августа, примут участие около 1600 спортсменов из 50 стран. Сборная Беларуси в Берлине представлена 38 атлетами.-0-