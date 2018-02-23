Иванка Трамп прибыла в Республику Корея, чтобы возглавить делегацию США на закрытии Олимпиады

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иванка Трамп (дочь лидера США Дональда Трампа) прибыла сегодня в Республику Корея, где возглавит американскую делегацию на церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане 25 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал YTN.

Отмечается, что в состав американской делегации входят также пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, командующий американскими войсками в Республике Корея генерал Винсент Брукс, временный поверенный в делах США в Республике Корея Марк Нэппер, конгрессмен Джеймс Риш и сержант сухопутных войск Шона Робок - бывшая бобслеистка, серебряный призер Олимпиады 2006 года в Турине.

Вечер 23 февраля Иванка Трамп проведет в Сеуле. 24 и 25 февраля она будет находиться в Пхенчхане, где сможет наблюдать за спортивными соревнованиями. Планируется, что в ходе визита в Республику Корея Иванку Трамп также примет президент страны Мун Чжэ Ин.-0-