Из-за смерти капитана "Фиорентины" Давиде Астори отменены воскресные матчи 27-го тура чемпионата Италии по футболу

Защитник сборной Италии и капитан клуба "Фиорентина" Давиде Астори скоропостижно скончался в ночь на воскресенье в городе Удине. Молодому спортсмену, умершему во сне, был 31 год.
"Фиорентина" должна была провести в воскресенье гостевой поединок с клубом "Удинезе". Игроки, прибывшие из Флоренции, разместились в одном из отелей. Утром они обнаружили тело Астори, который не подавал признаков жизни.
В результате принято решение об отмене всех воскресных поединков 27-го тура чемпионата Италии по футболу. Соболезнования выразили также представители Международной федерации футбола (ФИФА).
Астори провел за сборную Италии 14 матчей и отметился одним забитым голом. В текущем сезоне в составе "Фиорентины" футболист провел 27 встреч и также забил один раз.
Точные причины смерти игрока национальной сборной и серии А установят эксперты.
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