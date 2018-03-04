Из-за смерти защитника сборной отменены все матчи чемпионата Италии по футболу

Защитник сборной Италии и капитан клуба "Фиорентина" Давиде Астори скоропостижно скончался в ночь на воскресенье в городе Удине. Молодому спортсмену, умершему во сне, был 31 год.

"Фиорентина" должна была провести в воскресенье гостевой поединок с клубом "Удинезе". Игроки, прибывшие из Флоренции, разместились в одном из отелей. Утром они обнаружили тело Астори, не подававшее признаков жизни.

В результате принято решение об отмене всех воскресных поединков 27-го тура чемпионата Италии по футболу. Соболезнования выразили также представители Международной федерации футбола (ФИФА).

Астори провел за сборную Италии 14 матчей и отметился одним забитым голом. В текущем сезоне в составе "Фиорентины" футболист провел 27 встреч и также забил один раз.

Точные причины смерти игрока национальной сборной и серии А установят эксперты.