Из-за смерти защитника сборной отменены все матчи чемпионата Италии по футболу

Защитник сборной Италии и капитан клуба "Фиорентина" Давиде Астори скоропостижно скончался в ночь на воскресенье в городе Удине. Молодому спортсмену, умершему во сне, был 31 год.
"Фиорентина" должна была провести в воскресенье гостевой поединок с клубом "Удинезе". Игроки, прибывшие из Флоренции, разместились в одном из отелей. Утром они обнаружили тело Астори, не подававшее признаков жизни.
В результате принято решение об отмене всех воскресных поединков 27-го тура чемпионата Италии по футболу. Соболезнования выразили также представители Международной федерации футбола (ФИФА).
Астори провел за сборную Италии 14 матчей и отметился одним забитым голом. В текущем сезоне в составе "Фиорентины" футболист провел 27 встреч и также забил один раз.
Точные причины смерти игрока национальной сборной и серии А установят эксперты.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4154 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9611 BYN
|1.96 BYN
|1.963 BYN
|RUB
|3.455 BYN
|3.442 BYN
|3.459 BYN