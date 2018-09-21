21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известные белорусские спортсмены примут участие в проекте "Личный пример". Об этом сообщил сегодня журналистам председатель федерации воркаута Беларуси Александр Сергиенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ходе проекта известные белорусские атлеты, спортивные команды будут проводить тренировки по физподготовке на открытом воздухе, на спортивных площадках показывая пример детям и молодежи. Отмечу, из практики занятия воркаутом наиболее действенный мотивационный фактор по приобщению молодежи к активному здоровому образу жизни - личный пример", - сказал Александр Сергиенко.

Создан сайт (личныйпример.бел), группы в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram, снят социальный видеоролик, разрабатываются макеты билбордов.

В проекте "Личный пример" примут участие 13-кратный чемпион мира по муай-тай и К1 Чингиз Аллазов, многократный чемпион мира по муай-тай и К1 Андрей Кулебин, боксер Дмитрий Асанов. Поддержит проект и четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.-0-