Известный аргентинский футболист Хавьер Маскерано станет послом Юношеских Игр в Буэнос-Айресе

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный аргентинский футболист Хавьер Маскерано станет послом Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Олимпийский чемпион по футболу в Афинах-2004 и в Пекине-2008, рекордсмен по количеству сыгранных матчей за аргентинскую сборную (143 матча) присоединился к звездной команде послов Игр, чтобы продвигать масштабное спортивное мероприятие на родине и за рубежом. Обязанности посла он разделит с южноафриканским пловцом, многократным олимпийским призером Чадом ле Кло, чемпионом Олимпиады по баскетболу Луисом Сколой и местной легендой по хоккею на траве, четырехкратной медалисткой Игр Лусианой Аймар.

III летние Юношеские Олимпийские игры 2018 года в Буэнос-Айресе пройдут 6-18 октября 2018 года в 32 видах спорта, участие примут 3 998 спортсменов (1999 юношей и 1999 девушек от 15 до 18 лет). Это первые Игры, где будет соблюдено гендерное равенство. В столице Аргентины атлеты разыграют 241 комплект медалей в течение 12 соревновательных дней.

Шефом миссии белорусской делегации выступит начальник отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси олимпийский чемпион Дмитрий Довгаленок. На предыдущих Юношеских Играх в 2014 году в китайском Нанкине белорусские атлеты завоевали 9 медалей: 5 золотых и 4 серебряные награды. В неофициальном командном зачете сборная Беларуси заняла 15 место.-0-