Известный футболист Александр Глеб перешел в БАТЭ

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский футболист Александр Глеб перешел в борисовский БАТЭ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

Полузащитник будет выступать за белорусский клуб, где начинал карьеру. Александр Глеб вернулся в борисовскую команду, которую покинул в конце сезона-2016, и в течение полугода защищал цвета самарских "Крыльев Советов".

Ранее Александр Глеб шесть раз признавался лучшим игроком Беларуси (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008), побеждал в Лиге чемпионов (2008/2009) с испанской "Барселоной", становился чемпионом Испании (2008/2009), чемпионом Беларуси (1999, 2012, 2013, 2015, 2016), обладателем Кубка Испании (2008/2009), обладателем Кубка английской лиги (2010/2011), серебряным призером чемпионата Германии (2002/2003), бронзовым призером чемпионата Англии (2007/2008).

В ходе карьеры полузащитник выступал за борисовский БАТЭ (1999-2000, 2012-2013, 2015, 2016), немецкий "Штутгарт" (2000-2005, 2009-2010), английский "Арсенал" (2005-2008), испанскую "Барселону" (2008-2009), английский "Бирмингем" (2010-2011), немецкий "Вольфсбург" (2011), российские "Крылья Советов" (2012, 2017), турецкие "Коньяспор" (2014) и "Генчлербирлиги" (2015, 2016).

В рядах национальной сборной Беларуси он играл на протяжении 15 лет с 2001 по 2016 год. Нынешний главный тренер сборной Игорь Криушенко не прочь видеть его вновь в составе главной команды. За сборную Беларуси Глеб провел 77 матчей, забил 6 мячей и отдал 13 голевых передач.-0-