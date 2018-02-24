Японка Нана Такаги стала олимпийской чемпионкой в конькобежном масс-старте, Марина Зуева - шестая

24 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Японская конькобежка Нана Такаги стала олимпийской чемпионкой в масс-старте, передает корреспондент БЕЛТА.
Серебро досталось представительнице Республики Корея Ким Бо Рым, обладательница бронзовой медали - Ирен Схаутен из Нидерландов.
Белоруска Марина Зуева набрала в финальном забеге 3 балла и заняла 6-е итоговое место.
Позже состоится финальный забег мужского масс-старта, в котором выступит белорус Виталий Михайлов. Это будет последняя дисциплина на конькобежном турнире в Пхенчхане.-0-
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