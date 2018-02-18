Японская конькобежка Кодаира выиграла золото ОИ на дистанции 500 м, белоруска Садовская - 30-я

18 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Японская конькобежка Нао Кодаира завоевала золото Олимпиады-2018 на дистанции 500 м с новым рекордом Игр. Белорусская спортсменка Ксения Садовская заняла 30-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Новое высшее олимпийское достижение, установленное японкой, равняется 36,94 сек.
Серебряная награда на счету спортсменки из Республики Корея Ли Сан Хва (+0,39), бронза - у чешки Каролины Эрбановой (+0,40 сек.). Итоговые результаты сегодняшних соревнований у конькобежек на спринтерской 500-метровке оказались очень плотными. Чемпионку и обладательницу 10-го места разделило меньше 1 сек.
Дебютантка Олимпиад белоруска Ксения Садовская среди 31 участницы забегов сумела показать лишь 30-й результат - 39,64 сек., отстав от победительницы на 2,70 сек.
Планируется, что в дальнейших олимпийских соревнованиях по конькобежному спорту в Пхенчхане белоруски Марина Зуева и Татьяна Михайлова будут выступать в масс-старте. У мужчин на нескольких дистанциях запланировано участие Виталия Михайлова и Игната Головатюка.-0-
Фото Синьхуа - БЕЛТА.
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