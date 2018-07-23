Японские школьники выбрали имена талисманов Игр-2020

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японские школьники выбрали имена для талисманов Игр-2020 в Токио. Талисманом ХХХII летних Олимпийских игр станет сине-белый Мирайтова, а символом ХVI летней Паралимиады будет бело-красный Сомэйти, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Помимо имен и броского внешнего вида, у обоих персонажей есть своя история. Источником вдохновения послужил японский фольклор. Имя Мирайтова образовалось в результате слияния двух иероглифов - "будущее" и "вечность". Символ Олимпиады чтит древние традиции, из которых он черпает знания о будущем. Характерными чертами Мирайтова являются обостренное чувство справедливости и неуемная страсть к спорту. Также он обладает способностью двигаться со сверхъестественной скоростью.

Название талисмана Паралимпиады Сомэйти означает один из видов цветущей сакуры. Примечательно, что его имя созвучно с английским "so mighty" ("такой могучий"). Сомэйти очень силен физически и духовно, что роднит его с паралимпийцами, которые любой ценой преодолевают препятствия и расширяют границы возможного. Как и его друг Мирайтова, Сомэйти обладает экстраординарными способностями: телепатия, суперсила и умение летать.

Оба талисмана живут как в цифровом, так и в реальном мире. Они перемещаются между мирами благодаря интернету.-0-