Японский фигурист Ханю подарит игрушечных Винни Пухов жителям Республики Корея

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фигурист Юдзуру Ханю, который представляет Японию на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, собирается подарить плюшевых Винни Пухов болельщикам и жителям Республики Корея, передает ТАСС.

Перед выступлением на соревнованиях спортсмен помимо коробки с салфетками и бутылки воды всегда кладет на бортик игрушку своего любимого сказочного персонажа - Винни Пуха. Именно по этой причине поклонники фигуриста в разных уголках мира приходят поболеть за него с плюшевыми Винни Пухами.

На зимней Олимпиаде-2018 после проката Юдзуру Ханю в короткой программе зрители по традиции забросали лед желтыми медвежатами. Все эти игрушки фигурист хочет подарить жителям Пхенчхана и Каннына в благодарность за добро и поддержку, которую они ему дарят.

Ранее в 2017 году на московском этапе Гран-при после выступления Ханю волонтеры собирали рассыпанных по арене желтых медвежат не менее пяти минут. Мешки с игрушками отправились тогда в московские детские дома.-0-