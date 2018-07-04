Йоахим Лев продолжит работу на посту главного тренера сборной Германии

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на громкое поражение команды Германии на ЧМ-2018 по футболу в России, Йоахим Лев остается главным тренером сборной. Об этом сообщают информагентства.

58-летний специалист уведомил Немецкий футбольный союз (DFB) о желании продолжить работу. "Очень благодарен за доверие, которое DFB мне продолжает оказывать, чувствую не только обоснованную критику за ранний вылет с ЧМ-2018, но и поддержку, которую мне было важно ощутить. О многом я думал, мое разочарование остается огромным. Я провел личную встречу с руководством DFB. Я хочу остаться в команде и с полной самоотдачей начать перестройку. Проанализирую все и обсужу с командой, мы начнем новый сезон, сделав определенные выводы", - прокомментировал решение остаться Йоахим Лев.

Йоахим Лев уже 12 лет занимает пост главного тренера сборной Германии. В 2014 году подопечные Лева выиграли чемпионат мира по футболу, который проходил в Бразилии. В нынешнем году действующие чемпионы мира не сумели даже выйти из группы.

В середине мая 2018 года DFB продлил контракт с Йоахимом Левом до 2022 года. -0-