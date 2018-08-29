Юниорская сборная Беларуси обыграла Великобританию на домашнем ЧЕ по водному поло

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси до 19 лет обыграла Великобританию со счетом 13:6 на домашнем чемпионате Европы по водному поло, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победа над командой с Туманного Альбиона - первая на турнире для белорусской команды. Ранее она потерпела три поражения: от Греции (3:18), Черногории (9:16) и Румынии (7:8). Успех в матче с британцами позволит хозяевам чемпионата побороться за итоговое 13-е место с соперниками из Грузии. Эта игра состоится в бассейне Белорусского государственного университета физической культуры 31 августа.

Фаворитами континентального форума традиционно считаются команды Венгрии, Сербии, Хорватии, которые продолжают борьбу за награды и вышли в четвертьфинал. Телеканал "Беларусь 5" покажет матчи с участием белорусов и решающие поединки плей-офф. Чемпионат Европы в Минске продлится до 2 сентября.-0-