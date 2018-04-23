Юниорская сборная Беларуси по хоккею (U-18) победила Швейцарию на ЧМ в России

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси по хоккею (U-18) победила Швейцарию со счетом 5:4 (0:2, 2:0, 3:2) на чемпионате мира, который проходит в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

До начала мирового форума в тренерском штабе белорусов называли встречу с хоккеистами Швейцарии ключевой в борьбе за место в плей-офф. В первом и втором турах в группе А белорусы потерпели поражения от Канады (3:8) и Швеции (3:4).

Матч с альпийской дружиной складывался драматично для команды. В ходе первого периода подопечные Павла Перепехина уступали 0:2. После перерыва белорусы значительно прибавили в нападении и нанесли много бросков по воротам соперника. Мощный прессинг принес результаты в середине второго периода. Авторами заброшенных шайб стали Илья Казьянин (28-я минута) и Владислав Коляченок (31-я минута).

Заключительные двадцать минут встречи держали в напряжении до финальной сирены. Белорусы продолжали доминировать на площадке, и на 45-й минуте Павел Ажгирей вывел сборную вперед - 3:2. Вскоре за нарушение численного состава белорусы остались вчетвером, чем и воспользовались оппоненты. Большинство у швейцарцев реализовал Стефан Патри, а спустя всего 46 секунд Мика Хенауэр вывел альпийскую дружину вперед - 4:3. Сравнять счет белорусам удалось под занавес третьего периода. Кирилл Левшунов был точен на 59-й минуте матча - 4:4. Вскоре наставник Павел Перепехин взял перерыв, который помог отличиться его подопечным в пятый раз. За 12 секунд до финальной сирены автором победного гола стал Владимир Алистров - 5:4.

Победа над Швейцарией подопечных Павла Перепехина стала первой после двух поражений и позволит сборной выступить в плей-офф турнира.

Турнирное положение группы А: 1. Канада - 9 очков (3 матча). 2. Швеция - 9 (3). 3. США - 3 (3). 4. Беларусь - 3 (3). 5. Швейцария - 0 (3).

В группе В сборная Чехии разгромила команду Франции со счетом - 9:2.

Турнирное положение группы В: 1. Финляндия - 9 (3). 2. Россия - 6 (3). 3. Словакия - 6 (3). 4. Чехия - 3 (3). 5. Франция - 0 (4).

Сборная Беларуси по хоккею завершит предварительный этап в группе А 24 апреля матчем с США (13.30), Швеция встретится с Канадой, Финляндия проведет игру с Чехией, Россия сыграет со Словакией. Все матчи белорусские хоккеисты проводят в Магнитогорске на арене "Металлург". Четыре лучшие команды выйдут в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею среди игроков до 18 лет.-0-