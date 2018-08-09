Юниорская сборная Беларуси по мотоболу с победы стартовала на ЧЕ в России

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси (U-18) по мотоболу стартовала с победы над Францией на чемпионате Европы в российском Коврове, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственный мяч белорусская команда в ворота соперника забила на исходе встречи. Отличился капитан команды Ахмед Мустафаев. 10 августа подопечные Антона Власовца сыграют два матча с Россией и Германией.

В Коврове также проходит чемпионат Европы среди национальных команд. Сборная Беларуси после двух побед над Литвой (2:4) и Германией (2:4) потерпела поражение от Франции - 0:5. Сегодня белорусские мотоболисты встретятся с соперниками из России, а 10 августа - с Нидерландами. Медали континентального первенства будут разыграны в Коврове 12 августа.-0-