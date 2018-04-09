Юниорская сборная Беларуси по волейболу потерпела второе поражение на ЧЕ в Чехии

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси по волейболу (U-18) потерпела второе поражение на чемпионате Европы. Во втором туре подопечные Алексея Ковалева уступили команде Германии - 1:3 (19:25, 31:29, 19:25, 19:25).

Белорусская команда в чешском Злине, где проходят матчи группы 1, выступила без своего лидера Владислава Давыскибы, получившего травму. Потеря доигровщика не позволила нашей команде раскрыть весь свой потенциал. Подопечные Алексея Ковалева не справились с приемом подачи волейболистов Германии. Белорусы вновь уверенно действовали на блоке, но в нападении не смогли переиграть соперников, которые с помощью замен удержали преимущество в счете и добились второй победы на турнире.

Другие матчи в группе 1 завершились со следующими результатами: Греция - Турция - 3:1, Болгария - Чехия - 3:2. В первом туре чемпионата белорусы уступили Турции - 1:3.

Юниорская сборная Беларуси по волейболу уступила Турции на старте ЧЕ в Чехии Подопечные Алексея Ковалева выступают на предварительной стадии континентального первенства в группе 1, матчи которой проходят в чешском Злине. Белорусы проиграли соперникам из Турции со счетом 1:3 (18:25, 23:25, 25:19, 22:25).

Положение команд: 1.Германия - 2 победы (2 матча). 2.Чехия - 1 (1). 3.Турция - 1 (1). 4.Греция - 1 (1). 5.Болгария - 1 (1). 6.Беларусь - 0 (2).

Белорусская команда проведет третий матч на турнире 9 апреля с Чехией.

В группе 2, матчи которой проходят в словацком Пухове, лидируют волейболисты Бельгии и Италии, у которых по две победы. Сборные России и Франции расположились на третьей и четвертой позициях, Украина и Словакия после двух поражений замыкают турнирную таблицу.

По две лучшие команды из групп выйдут в полуфинал чемпионата Европы (14 апреля), команды, занявшие 3-4 места, разыграют 5-8-е позиции турнира.-0-