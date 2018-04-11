11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе пройдут под лозунгом "Почувствуй будущее" (Feel the future), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета Беларуси.

Официальный девиз призван воплотить принципы мирного сосуществования и единства, послужить источником вдохновения в стремлении изменить мир к лучшему через спорт. По словам председателя организационного комитета Херардо Вертхейна, участники Игр в Буэнос-Айресе станут послами олимпийских ценностей уважения, дружбы и самосовершенствования. Они будут вдохновлять сверстников по всему миру.

III летние Юношеские Олимпийские игры, которые состоятся в Буэнос-Айресе 6-18 октября 2018 года, станут первыми мультиспортивными соревнованиями, которые пройдут в условиях абсолютного гендерного равенства. В соревнованиях в аргентинской столице выступят 1999 юношей и девушек.-0-