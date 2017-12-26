"Юность" пополнилась новыми игроками и выиграла по буллитам у "Немана" в экстралиге

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Юность" пополнилась новыми игроками и выиграла в серии буллитов у "Немана" со счетом 6:5 (1:2, 2:3, 2:0, 0:0, 1:0) в экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ходе игры, которая прошла на "Чижовка-Арене", минской команде приходилось постоянно отыгрываться. У чемпионов страны из Гродно уже на первой минуте Павел Боярчук открыл счет. Ранняя шайба способствовала высокой результативности в прошедшем матче. Перед встречей с "Неманом" команду Михаила Захарова пополнили сразу три хоккеиста: защитник Евгений Ногачев, нападающий Алексей Скабелка и вернувшийся из минского "Динамо" Александр Когалев, который и стал автором ответной шайбы "Юности" на пятой минуте первого периода - 1:1. Однако еще до перерыва форвард "Немана" Павел Боярчук вновь вывел свою команду вперед.

Результативными получились и вторые двадцать минут игры. "Юности" пришлось отыгрываться уступая две шайбы - 3:5. Сделать это подопечным Михаила Захарова удалось в третьем периоде. На 43-й минуте цели достиг бросок Виктора Туркина, а под занавес периода "Юность" усилиями Михаила Плотникова реализовала большинство - 5:5.

В овертайме голов не зафиксировано, а в серии буллитов на заброшенную шайбу гродненца Михаила Стефановича точными бросками ответили Максим Парфеевец и Михаил Плотников.

Делившие первое и второе места в последних турах с "Юностью" хоккеисты "Шахтера" уступили на своей площадке жлобинскому "Металлургу" - 2:4. Обладатель Кубка Салея "Гомель" был сильнее в прошедшем туре "Динамо-Молодечно" - 5:2.

Турнирное положение в подгруппе "А": 1. "Юность-Минск" - 49 (27), 2. "Шахтер" - 46 (27). 3. "Неман" - 44 (27). 4. "Гомель" - 40 (27). 5. "Металлург-Жлобин" - 27 (27). 6. "Динамо-Молодечно" - 26 (27).

В подгруппе "Б" новополоцкий "Химик", как и в предыдущем туре, уступил "Бресту" - 1:4. Турнирное положение в подгруппе "Б": 1. "Лида" - 30 (27). 2."Беларусь U-20" - 27 (25). 3. "Химик" - 23 (28). 4. "Могилев" - 12 (28). 5. "Витебск" - 10 (26). 6. "Брест" - 10 (28).

Следующий тур в экстралиге состоится 28 ноября.

По итогам второй стадии чемпионата шесть команд подгруппы "А" и две лучшие команды из подгруппы "Б" сыграют в плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею.-0-