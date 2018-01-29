Юные белорусские баскетболисты получат современный инвентарь во время акции "Оранжевый мяч"

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В третий раз в Беларуси состоится акция "Оранжевый мяч", которая проводится Белорусской федерацией баскетбола и Президентским спортивным клубом, сообщила корреспонденту БЕЛТА исполнительный директор БФБ Анастасия Маринина.

Во время реализации этого проекта новый высококачественный инвентарь поступит во все спортивные школы областей, где имеются отделения баскетбола. За два минувших года в качестве безвозмездной помощи спортшколам было передано в общей сложности 6000 мячей и 134 навесных щита.

На этот раз первыми новые мячи и оборудование получат учащиеся Осиповичской районной ДЮСШ, где 30 января состоится открытая тренировка. На ней председатель БФБ Максим Рыженков в торжественной обстановке передаст инвентарь будущим мастерам баскетбола.

Анастасия Маринина отметила, что главной целью проекта, основную помощь в реализации которого оказывает Президентский спортивный клуб, является поддержка баскетбольных ДЮСШ и СДЮШОР. Это предоставит возможность привлечь к занятиям в секциях еще больше юных любителей баскетбола, используя при этом качественный и современный инвентарь. Благодаря подобным акциям баскетбол станет еще более привлекательным для юных спортсменов, которые в скором времени вырастут в настоящих мастеров и пополнят ряды клубных и сборных команд страны разных возрастов.-0-