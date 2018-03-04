Юные биатлонисты Могилевской области победили в смешанной эстафете на "Снежном снайпере"

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные биатлонисты Могилевской области победили в смешанной эстафете в младшей возрастной группе (11-12 лет) в республиканских соревнованиях "Снежный снайпер", передает корреспондент БЕЛТА.

Победитель Горбачев Никита из команды Могилевской области

Во время смешанной эстафеты в младшей группе

Восемь команд приняли участие в смешанной эстафете в средней возрастной группе в "Снежном снайпере" В крупном турнире среди юных стреляющих лыжников принимают команды из шести областей и города Минска. Организаторы приняли решение создать восьмую команду - сборную регионов. В этот квартет вошли девочки и мальчики, которые не попали в эстафетные команды своих регионов.

Квартет в составе Валерии Сазанковой, Анны Добровольской, Степана Кучерявого и Никиты Горбачева преодолел дистанцию за 44 мин 32 сек. На вторую строку пьедестала почета поднялись стреляющие лыжники города Минска. Бронзовыми призерами эстафеты стала команда Гродненского региона.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Финальный этап "Снежного снайпера" Республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба - один из самых масштабных и успешных проектов клуба.

Во время смешанной эстафеты в младшей группе

В финальных соревнованиях "Снежный снайпер" в республиканском центре олимпийской подготовки "Раубичи" принимают участие 168 юных биатлонистов со всех регионов Беларуси, которые прошли отборочные соревнования на районном и областном этапах.

В спорткомплексе "Раубичи" состоялось открытие республиканских соревнований "Снежный снайпер" В первый день будут определены сильнейшие в спринте в трех возрастных группах (младшая, средняя и старшая), а 4 марта состоятся смешанные эстафеты.

В первый день были определены победители в спринтерских гонках. Сегодня станут известны также победители в смешанных эстафетах в средней и старшей возрастных группах.

Определены первые победители и призеры республиканских соревнований "Снежный снайпер" В соревнованиях среди мальчиков наиболее быстрым и метким оказался Егор Скороходов из Минска, представитель Витебской области Роман Лабецкий занял второе место, Никита Горбачев (Могилевская область) стал третьим.

Передача эстафеты команды Минской области

С момента основания "Снежного снайпера" в 2007 году соревнования стали одними из самых популярных и массовых. К примеру, в отборочных состязаниях в текущем сезоне приняли участие 39 113 школьников. Причем на старт выходили ребята, не состоящие в специализированных учебно-спортивных учреждениях.-0-

Дубец Ксения

Дубец Ксения

Гаврилюк Тамара

Каморник Альяна

Передача эстафеты

Фото Андрея Покумейко и Дениса Костюченко.