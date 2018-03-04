Юные биатлонисты Могилевской области победили в смешанной эстафете на "Снежном снайпере"

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные биатлонисты Могилевской области победили в смешанной эстафете в младшей возрастной группе (11-12 лет) в республиканских соревнованиях "Снежный снайпер", передает корреспондент БЕЛТА.
Квартет в составе Валерии Сазанковой, Анны Добровольской, Степана Кучерявого и Никиты Горбачева преодолел дистанцию за 44 мин 32 сек. На вторую строку пьедестала почета поднялись стреляющие лыжники города Минска. Бронзовыми призерами эстафеты стала команда Гродненского региона.
В финальных соревнованиях "Снежный снайпер" в республиканском центре олимпийской подготовки "Раубичи" принимают участие 168 юных биатлонистов со всех регионов Беларуси, которые прошли отборочные соревнования на районном и областном этапах.
В первый день были определены победители в спринтерских гонках. Сегодня станут известны также победители в смешанных эстафетах в средней и старшей возрастных группах.
С момента основания "Снежного снайпера" в 2007 году соревнования стали одними из самых популярных и массовых. К примеру, в отборочных состязаниях в текущем сезоне приняли участие 39 113 школьников. Причем на старт выходили ребята, не состоящие в специализированных учебно-спортивных учреждениях.-0-
Фото Андрея Покумейко и Дениса Костюченко.
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