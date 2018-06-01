Юные футболисты из Речицы и Минска стали победителями крупного республиканского турнира

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные футболисты из Речицы и Минска стали победителями республиканского турнира "Кубок Кока-Кола. Вступай в игру!", сообщили БЕЛТА организаторы соревнований.

Матчи решающего этапа состоялись в Минске. По восемь команд у мальчиков и девочек в возрасте от 12 до 14 лет боролись за главный приз. Первое место среди юношей заняла команда средней школы №10 из Речицы. Серебряным призером стали футболисты из СШ №17 Лиды, а бронза досталась команде минской школы №154.

Среди девочек титул лучшей команды защитила команда из СШ №47 Минска, которая победила и годом ранее. Второе место завоевали футболистки из брестской школы №35. На третью ступень пьедестала почета поднялась команда из столичной школы №212.

Как отметили организаторы, республиканский турнир объединил многих юных любителей этого вида спорта. Футбольный турнир стимулирует интерес школьников к здоровому образу жизни и спорту. За последние годы заметно увеличилось количество участников. В 2012 году в соревнованиях приняли участие 1 956 подростков, то в 2018-м на футбольные поля вышли около 30 тыс. школьников в возрасте от 12 до 14 лет.

Турнир "Кубок Кока-Кола. Вступай в игру!" проходил в этом году в три этапа. На квалификационной стадии юные футболисты соревновались в школах. Самые сильные команды вышли в полуфиналы, которые прошли в Минске, областных и районных центрах. Победители определились на республиканском финале в Минске.

Турнир "Кубок Кока-Кола. Вступай в игру!" проводится в Беларуси с 2012 года совместно с Министерством образования и Белорусской федерацией футбола.-0-