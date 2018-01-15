Юные футболисты курского "Авангарда" стали победителям турнира Minsk Cup-2018

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные футболисты курского "Авангарда" стали победителями турнира Minsk Cup-2018, в котором выступали игроки не старше 2005 года рождения, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке на поле столичного футбольного манежа куряне встречались со сверстниками из киевского "Динамо" и завершили основное время игры вничью 0:0. В серии послематчевых пенальти "Авангард" был точнее - 5:4. В борьбе за бронзовые медали московский "Спартак" одолел ребят из клуба "Вильнюс" с минимальным счетом 1:0. Из белорусских команд лучший результат у воспитанников ФК "Минск", которые в игре за 7-е итоговое место разгромили гостей из Рижской футбольной школы - 6:0.

В воскресенье, 21 января, под сводами минского футбольного манежа стартует 14-й по счету розыгрыш Кубка развития с участием юношеских сборных (U-17) из 12 стран. Белорусские футболисты под началом главного тренера Валентина Михеева на первом этапе сыграют в группе А со сверстниками из Литвы (21 января), Бельгии (22 января) и Финляндии (24 января).

Составы остальных предварительных квартетов:

В - Словакия, Исландия, Израиль, Россия;

С - Грузия, Украина, Казахстан, Молдова.

Первый этап завершится 25 января, а затем победители трех групп разыграют между собой главный приз соревнований, команды, которые финишируют вторыми, поспорят за 4-6-е итоговые места. Турнир завершится 28 января. Год назад победителями стали россияне, серебро у израильтян, бронза у белорусов.

За все время проведения розыгрыша Кубка развития футболисты Беларуси дважды становились его победителями - в 2006 и 2007 годах. Самой титулованной является команда России, у которой 5 трофеев (2008, 2010, 2014, 2015, 2017), трижды выигрывала Украина (2009, 2012, 2016), по два раза - Беларусь и Бельгия (2011, 2013), в 2005 году не было равных команде Сербии и Черногории.-0-