Юные каратисты из Беларуси, Украины, России сразятся на турнире в Гомеле

25 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международный детско-юношеский турнир по кекусинкай карате "Сакура над Сожем" пройдет в Гомеле 27-29 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском центре восточных единоборств.

Во Дворце игровых видов спорта на татами сразятся спортсмены в возрасте от 10 до 17 лет. За награды поборются 282 юных каратиста из Беларуси, Украины и России.

Соревнования будут проходить в четырех возрастных группах, в каждой из которых от пяти до восьми весовых категорий. Победителей и призеров наградят медалями, дипломами, кубками.

Турнир проводится ежегодно с 1995 года. "Благодаря своему уровню он завоевал популярность у зарубежных спортсменов. За время проведения состязания позволили раскрыть потенциал и стать стартовой площадкой для многих ребят, которые впоследствии достойно представляли Беларусь на международной арене", - отметили в центре.

Среди организаторов мероприятия - Гомельская областная федерация контактного карате "Сакура", Гомельский центр восточных единоборств, управление спорта и туризма, главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома.-0-