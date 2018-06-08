Юные посланники Беларуси на проекте "Футбол для дружбы" встретились с министром спорта и туризма

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские участники международного проекта "Футбол для дружбы" встретились с министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком. Такая информация размещена на сайте Минспорта, сообщает БЕЛТА.

Юные футболисты - 12-летние Ксения Яцынович из Молодечно и минчанин Иван Лозюк - обсудили участие в проекте с министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком и генеральным секретарем Белорусской федерации футбола Юрием Вергейчиком.

Во время проекта Ксения Яцынович сыграет в защите в одной из 32 интернациональных сборных. Компанию ей составят сверстники из Грузии, Лесото, Индии, Папуа-Новой Гвинеи и Сейшельских островов. Иван Лозюк как воспитанник школы юных корреспондентов детской газеты "Зорька" будет работать в международном пресс-центре "Футбола для дружбы".

"Самое главное, что дети увлечены спортом, видно, что занимаются они в охотку. Проект "Футбол для дружбы" нам тоже нравится, потому что дети из разных стран смогут пообщаться со своими сверстниками, рассказать о Беларуси, завязать знакомства. Они делают это искренне, радушно. И бонус отличный: побывать на чемпионате мира - об этом можно только мечтать",- отметил Сергей Ковальчук во время встречи.

"Футбол для дружбы" - это международная детская социальная программа, осуществляется "Газпромом" с 2013 года. Она поддерживается ФИФА, УЕФА, Олимпийским и Паралимпийским комитетами, национальными федерациями по футболу, детскими фондами, именитыми спортсменами по всему миру. С момента создания проекта его география увеличилась с 8 до 211 стран и регионов.

Программа направлена на развитие молодежного футбола, а также на поощрение терпимости, открытости и дружбы между детьми со всего мира, пропаганду здорового образа жизни через спорт, самую демократичную и популярную игру - футбол.

Заключительные мероприятия программы пройдут 8-15 июня в Москве и будут приурочены к чемпионату мира по футболу в России. Для почти полутора тысяч участников проекта будет организован международный лагерь дружбы, ребята проведут свое первое мировое первенство, встретятся со звездами мирового футбола, а 14 июня посетят матч открытия ЧМ-2018 на московском стадионе "Лужники" между сборными России и Саудовской Аравии.-0-

Фото Минспорта