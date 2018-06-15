Юрий Шевцов и Томаж Чатер продолжат тренировать гандбольные сборные Беларуси

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юрий Шевцов продолжит тренировать гандболистов мужской сборной Беларуси, Томаж Чатер остается у руля женской команды. Такое решение принято сегодня на заседании исполкома Белорусской федерации гандбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этом сезоне подопечные Шевцова не смогли пробиться в финальную стадию чемпионата мира-2019, уступив по сумме двух стыковых матчей команде Австрии.

Женская дружина под началом Чатера не вышла на чемпионат Европы, пропустив вперед гандболисток Нидерландов и Венгрии.-0-