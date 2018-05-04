Юрий Вергейчик избран генсекретарем Белорусской федерации футбола

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный футбольный специалист Юрий Вергейчик избран генеральным секретарем ассоциации "Белорусская федерация футбола". Такое решение принято сегодня на заседании исполкома АБФФ в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе футбольной федерации.

До этого генеральным секретарем АБФФ был Сергей Сафарьян, совмещавший этот пост с должностью первого заместителя председателя, на которой теперь и сосредоточится.

Юрий Вергейчик начал профессиональную карьеру футболиста в 1988 году в минском "Динамо", затем с 1992 по 1995 год выступал за "Динамо-93". Затем его игра привлекла внимание тренерского штаба бельгийского "Моленбека", в котором он играл два сезона. Затем Вергейчик два года выступал за немецкий "Ален", а завершил игровую карьеру в 2000 году в солигорском "Шахтере", перейдя на тренерскую работу в этом клубе. Юрий Вергейчик помог "Шахтеру" впервые стать чемпионом Беларуси (2005) и завоевать Кубок страны (2004). Начиная с 2010 года сосредоточился на административной работе, заняв должность директора ФК "Шахтер".

На заседании исполкома также был рассмотрен вопрос о внесении изменений в смету расходов на проведение 28-го чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги и розыгрыша Кубка страны. Это связано с расходами на работу комментаторов матчей элитного дивизиона национального первенства. Общая сумма сметы не увеличится, однако будет проведено перераспределение расходов.-0-