Хет-трик Дибалы помог "Ювентусу" разгромить "Янг Бойз", "Манчестер Сити" вырвал победу у "Хоффенхайма" в Лиге чемпионов

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые поединки второго тура футбольной Лиги чемпионов завершились в Германии и Италии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Немецкий "Хоффенхайм" принимал на своем поле английский "Манчестер Сити" и уступил 1:2. В другом матче группы F донецкий "Шахтер" сыграет в гостях у французского "Лиона". В первом туре чемпионы Украины сыграли вничью с "Хоффенхаймом" - 2:2, а "Лион" неожиданно обыграл на выезде чемпионов Англии - 2:1.

В квартете Н туринский "Ювентус" на своем поле уверенно переиграл швейцарский "Янг Бойз" со счетом 3:0. Хет-трик оформил аргентинский форвард Пауло Дибала. Позже "Манчестер Юнайтед" сыграет у себя дома с испанской "Валенсией". На старте "Ювентус" обыграл "Валенсию" на ее поле 2:0, а "Манчестер Юнайтед" в Берне разгромил футболистов "Янг Бойз" со счетом 3:0.

Сегодня пройдут встречи еще в двух группах. В Москве футболисты ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко примут действующего победителя ЛЧ мадридский "Реал". В стартовом туре соревнований в группе G москвичи сыграли вничью 2:2 с чешской "Викторией" из Пльзеня, а мадридский гранд разгромил на своем поле итальянскую "Рому" - 3:0. Сегодня римляне сыграют у себя дома с чешским чемпионом.

Выступающая в группе Е немецкая "Бавария" примет в Мюнхене голландский "Аякс" из Амстердама, в Афинах греческий АЕК будет соперничать с португальской "Бенфикой" из Лиссабона. Чемпионы Германии в стартовый игровой день в гостях были сильнее "Бенфики" - 2:0, "Аякс" у себя дома не оставил шансов АЕКу - 3:0.-0-