Каминская: лыжная трасса в спринте на Олимпиаде тяжелая

13 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусская лыжница Валентина Каминская прокомментировала свое выступление в спринте, передает корреспондент БЕЛТА.

Ни одна из квартета белорусок не смогла квалифицироваться в тридцатку лучших, а самый высокий результат из команды показала Юлия Тихонова, преодолев спринтерскую дистанцию 1,25 км за 3 мин. 27,19 сек. - 35-я строка. Анастасия Кириллова заняла 40-е место (+20,24 сек.), Полина Сероносова - 41-е (+20,70 сек.), Валентина Каминская - 47-е (+24,06 сек.).

Белорусские лыжницы завершили выступление в олимпийском спринте на стадии квалификации Лучший результат из белорусских лыжниц показала Юлия Тихонова, преодолев спринтерскую дистанцию 1,25 км за 3 мин. 27,19 сек. и став 35-й. Анастасия Кириллова заняла 40-е место (+20,24 сек.), Полина Сероносова - 41-е (+20,70 сек.), Валентина Каминская - 47-е (+24,06 сек.).

"Конечно, настраивалась на более высокий результат, хотела пройти в четвертьфинал. Ведь оказаться в тридцатке сильнейших в спринте очень престижно. В этом сезоне спринт я бежала только в Финляндии и Швейцарии, перед стартом в Пхенчхане не выходила около месяца именно на эту короткую дистанцию, поэтому где-то пропала мощь и скорость. Да и лыжная трасса здесь на Олимпиаде тяжелая. Такое чувство, что не я бежала по лыжне, а трасса по мне", - рассказал Валентина Каминская.

Она также отметила, что была удивлена возможности поехать на Игры. "После того, как мне позвонил председатель нашей федерации и сказал, что смогу отправиться, был сильный эмоциональный подъем, но одного позитивного настроения для результата пока не хватает", - отметила спортсменка.-0-

Фото Андрея Покумейко.