Канадец Самуэль Жирар выиграл олимпийские соревнования в шорт-треке на дистанции 1000 м

17 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Победой канадского спортсмена Самуэля Жирара завершились олимпийские соревнования по шорт-треку на Играх в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представитель страны Кленового Листа первенствовал с результатом 1 мин 24,650 сек. Лишь несколько десятых секунды ему уступил серебряный призер Джон-Генри Крюгер из США. Третье место занял спортсмен из Республики Корея Сео И Ра.

Единственный представитель Беларуси в этом виде спорта на Олимпиаде-2018 Максим Сергеев ранее не смог пробиться в число соискателей наград на дистанции 1500 м.-0-