Канадская фристайлистка Серва стала олимпийской чемпионкой в ски-кроссе

23 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Канадская фристайлистка Келси Серва стала олимпийской чемпионкой в дисциплине ски-кросс, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Фото Getty Images

Келси Серва. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Фото Синьхуа - БЕЛТА

Фото Синьхуа - БЕЛТА

Келси Серва. Фото Getty Images

Для североамериканки золотая медаль Игр первая в карьере высшего достоинства. Четыре года назад в Сочи она завоевала серебряную награду.

Второе место в дисциплине ски-кросс в Пхенчхане заняла еще одна представительница Канады Бриттани Фелан. Бронзовая награда в активе швейцарки Фанни Смит.

Бриттани Фелан, Келси Серва и Фанни Смит. Фото Getty Images

Зимние Олимпийские игры завершатся в Республике Корея 25 февраля.-0-

Бриттани Фелан, Келси Серва и Фанни Смит. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Сборная Канады. Фото Синьхуа - БЕЛТА