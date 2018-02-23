Канадская фристайлистка Серва стала олимпийской чемпионкой в ски-кроссе

23 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Канадская фристайлистка Келси Серва стала олимпийской чемпионкой в дисциплине ски-кросс, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Для североамериканки золотая медаль Игр первая в карьере высшего достоинства. Четыре года назад в Сочи она завоевала серебряную награду.
Второе место в дисциплине ски-кросс в Пхенчхане заняла еще одна представительница Канады Бриттани Фелан. Бронзовая награда в активе швейцарки Фанни Смит.
Зимние Олимпийские игры завершатся в Республике Корея 25 февраля.-0-
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